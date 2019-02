Es sieht so aus, als ob sich die Facebook-Aktie nach dem Kurssprung am 31. Januar nun auf dem erhöhten Niveau eingependelt hat. Zur Erinnerung: Das Unternehmen hatte Zahlen zum 4. Quartal 2018 und zum gesamten Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht, die am Markt gut angekommen waren. Der Kurs der Facebook-Aktie war daraufhin von Notierungen um 150 Dollar auf rund 170 Dollar gesprungen, um danach eher seitwärts zu tendieren. Waren die Zahlen denn wirklich so gut? Immerhin hat Facebook nach dem Kurssprung ... (Peter Niedermeyer)

