BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 610 (600) PENCE - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 10 (12,50) EUR - 'MARKET-PERFORM'CFRA SENKT BP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 600 (650) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 780 (760) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 26,20 (25,50) EUR - 'BUY'KEPLER CHEUVREUX HEBT CARREFOUR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 20,5 (16,2) EURJPMORGAN BELÄSST BP AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 560 PENCERBC HEBT NATIONAL GRID AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 950 (900) PENCE BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 18,00 (17,25) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 71 (75) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT EON AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) ...Den vollständigen Artikel lesen ...