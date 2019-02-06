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INFINEON TECHNOLOGIES AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
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RWE AG21,69+0,56 %
RYANAIR HOLDINGS PLC11,365+2,39 %
STABILUS SA47,24-2,92 %