Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung nimmt zu und so fiel der EUR/USD zum Mehrtagestief von 1,1380. EUR/USD schwächer mit USD Käufen, Daten Das Paar zieht sich am Mittwoch einen weiteren Tag zurück und so findet der Handel am neuen Mehrtagestief von 1,1385/80 statt, während sich der Greenback nach oben bewegt. Hinzu kommt, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...