Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca hat mit seinem Medikament Fasenra einen weiteren Erfolg erzielt. Die US-Gesundheitsbehörde stufte Fasenra als "Orphan Drug" für die Behandlung des hypereosinophilen Syndroms ein, das zu lebensbedrohlichen Organschäden führen kann. Die FDA erteilt den Orphan-Drug-Status für Arzneimittel gegen seltene Krankheiten, um deren weitere Entwicklung zu fördern.

Für Fasenra sei eine klinische Studie der Phase II in Zusammenarbeit mit den United States National Institutes of Health, einer Börde des US-Gesundheitsministeriums für biomedizische Forschung, durchgeführt worden. Die Studienergebnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr vorliegen.

Fasenra ist bereits zur Behandlung von Asthma in den USA, Europa und Japan zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 02:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.