RWE meldete am Dienstag einen "Zwischenfall" bei einem RWE-Kraftwerk - da war zunächst die Besorgnis groß, um was es gehen könnte. Doch letztlich blieb es offensichtlich überschaubar. Demnach trat bei einem RWE Müllheizkraftwerk in Essen-Karnap "Aktivkoksgranulat" aus, welches "nördlich des Kraftwerks niedergegangen" ist. Es wurden dann einfach "Gehwege und Straßen im betroffenen Gebiet" gesäubert und die Anwohner/innen "wurden informiert". Das klingt nach einem überschaubaren Problem. Was gibt ... (Peter Niedermeyer)

