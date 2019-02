Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang fällt im Dezember überraschend

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Der Anteil an Großaufträgen war deutlich unterdurchschnittlich. Der zunächst für November gemeldete Rückgang von 1,0 Prozent wurde auf minus 0,2 Prozent nach oben revidiert.

ING: Deutscher Auftragseingang auf zweiten Blick nicht so schlecht

ING findet die Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie auf den zweiten Blick nicht so schlecht. ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski schreibt in einem Kommentar: "Bereinigt um Großaufträge sind die Bestellungen sogar um 3,5 Prozent gestiegen." Brzeski verwies außerdem auf den Anstieg der Auftragseingänge aus dem Euroraum und gab zu bedenken: "Die monatlichen deutschen Industriedaten könnten auch durch Ferientagseffekte verzerrt worden sein."

Lampe: Schwache deutsche Orders kein Rezessionsvorbote

Das Bankhaus Lampe betrachtet den unerwarteten und kräftigen Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Dezember nicht als Vorboten einer Rezession. "Wenn das eine Rezession sein soll, dann ist es die beste aller Rezessionen", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Krüger sagte, zum einen sei das Niveau der Auftragseingänge immer noch "knackig", zum anderen scheine der seit Jahresbeginn anhaltende Rückgang der Bestellungen gestoppt. "Außerdem gehören zu einer Rezession kräftige Rückgänge bei Investitionen und Beschäftigung", sagte er.

VP Bank: Deutsche Konjunkturdelle hält noch etwas an

Die liechtensteinische VP Bank geht nach Veröffentlichung unerwartet schwacher Daten zum Auftragseingang davon aus, dass die aktuelle Konjunkturschwäche Deutschland noch eine Weile beschäftigen wird, was er vor allem auf einen großen asiatischen Handelspartner zurückführt: "China schwächelt deutlicher als dies in den offiziellen Daten zum Ausdruck kommt - der satte Rückgang der Auftragseingänge aus Übersee von 5,5 Prozent mahnt zur Vorsicht", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Dezember kräftig

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember deutlich gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent. Den ursprünglich für November gemeldeten Umsatzrückgang von 2,4 Prozent revidierten die Statistiker auf 2,2 Prozent.

Kaplan unterstützt abwartende Haltung der US-Notenbank

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, hat seine Unterstützung für die abwartende Haltung der US-Notenbank zum Ausdruck gebracht. Die Federal Reserve sollte nicht an der Zinsschraube drehen, bevor nicht mehr Klarheit herrsche mit Blick auf die derzeit vorherrschenden Unsicherheiten rund um den Wirtschaftsausblick, schrieb Kaplan, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der US-Notenbank nicht stimmberechtigt ist, in einem Essay.

Opec strebt formalen Pakt mit Russland an - Kreise

Saudi-Arabien und seine Verbündeten am Persischen Golf bieten unter anderem Russland eine formale Partnerschaft an. Die von Russland angeführte Gruppe aus zehn Ländern soll stärker an die Opec angebunden werden, um an den globalen Ölmärkten mehr Gestaltungsmacht zurück zu erlangen, so mehrere Vertreter des Ölkartells. Eine - jetzt in Aussicht gestellte - Allianz würde die Opec jedenfalls auf völlig neue Füße stellen.

Sondersitzung der Bundesregierung zu Umgang mit Huawei bei 5G-Aufbau

Die Bundesregierung will am Mittwoch einem Medienbericht zufolge in einer geheimen Sitzung über den künftigen Umgang mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei beraten. Das Handelsblatt schreibt unter Berufung auf Regierungskreise, das Treffen mit mehreren Ministern zum 5G-Netz werde im Anschluss an die wöchentliche Kabinettssitzung stattfinden.

Kramp-Karrenbauer will Reform des Wettbewerbsrecht in der EU

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich vor der Entscheidung der EU-Kommission über die Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom für eine Reform des europäischen Wettbewerbsrechts ausgesprochen. Europa trage den Wettbewerb heute mit China und anderen Regionen der Welt aus, sagte Kramp-Karrenbauer in Brüssel.

Trump wirft China "Diebstahl von Jobs und Wohlstand" vor

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut mit scharfen Äußerungen zum Handelsstreit zwischen seinem Land und China zu Wort gemeldet. Peking werde klar gemacht, dass "der Diebstahl von amerikanischen Jobs und Wohlstand zu Ende geht", sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation mit Blick auf die laufenden Verhandlungen mit China. Das Land habe über Jahre "unsere Industrie angegriffen und unser geistiges Eigentum gestohlen".

Trump beharrt in Kongressrede auf Grenzmauer: "Ich bekomme sie gebaut"

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation auf dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beharrt. "Ich bekomme sie gebaut", sagte Trump in seiner Ansprache vor dem Kongress in Washington. Der fortdauernde Streit mit den oppositionellen Demokraten um die Mauer hatte zu der fünfwöchigen Haushaltssperre geführt, wegen derer seine Rede um eine Woche verschoben worden war.

Trump wendet sich gegen "lächerliche Untersuchungen" durch Kongress

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation ein Ende der "lächerlichen" und "parteiischen" Untersuchungen von Vorgängen rund um seine Präsidentschaft gefordert. Diese Untersuchungen könnten das derzeitige "Wirtschaftswunder" in den USA abwürgen und behinderten den Gesetzgebungsprozess, sagte Trump vor den versammelten Mitgliedern des Kongresses.

Trump: Nächster Gipfel mit Kim Ende Februar in Vietnam

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden sich am 27. und 28. Februar in Vietnam zu ihrem zweiten Gipfel treffen. Das kündigte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress an. Bei ihrem ersten Treffen im vergangenen Juni in Singapur hatte Kim die vollständige nukleare Abrüstung seines Landes zugesagt, sich aber nicht auf Details festgelegt.

US-Minister reisen kommende Woche nach Peking

Die Handelsgespräche zwischen den USA und Peking gehen kommende Woche auf Ministerebene weiter. Die Trump-Regierung entsendet den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin Anfang kommender Woche nach Peking, wie ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte. Sie sollen die Handelsgespräche weiterführen. Am 1. März endet eine Frist für eine Einigung.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien BIP 4Q +5,18% gg Vorjahr (PROG +5,15%)

Indonesien BIP 4Q -1,69% gg Vorquartal (PROG -1,70%)

Indonesien BIP 2018 +5,17% (PROG +5,16%)

