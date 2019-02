München (ots) -



Inselurlaub im Sommer: Pauschaltouristen buchen am häufigsten Mallorca, Kreta und Rhodos / Durchschnittliche Übernachtungspreise gestiegen - außer auf Mallorca / Über 200 CHECK24-Reisexperten helfen bei Fragen zur Reisebuchung



Mallorca ist und bleibt die Lieblingsinsel deutscher Pauschaltouristen. Jeder dritte Urlauber, der in den Sommerferien 2019 eine Pauschalreise auf einer europäischen Insel plant, landet auf dem spanischen Eiland. Mit Abstand folgt Kreta im Inselranking vor Rhodos, Fuerteventura und Gran Canaria.*



"Die Beliebtheit von Mallorca ist ungebrochen", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24. "2019 gewinnt die Insel sogar nochmal Buchungsanteile hinzu."



Inselurlaub fast überall teurer als 2018 - nur Mallorca günstiger



Im Vergleich zu den Sommerferien 2018 sind die durchschnittlichen Übernachtungspreise auf allen betrachteten Inseln leicht gestiegen. Am deutlichsten fallen die Preissteigerungen auf Teneriffa und Gran Canaria aus. Einzige Ausnahme ist Mallorca: Der Übernachtungspreis sank gegenüber der Vorsaison um knapp drei Prozent.**



Deutliche Preisunterschiede: Teneriffa günstig, Ibiza teuer



Am günstigsten übernachten Pauschalreisende im Vergleich der betrachteten Urlaubsinseln mit durchschnittlich 90 Euro pro Person auf Teneriffa. Am meisten zahlen Inselurlauber pro Nacht und Person auf Ibiza mit 114 Euro. Und das, obwohl CHECK24-Kunden dort im Schnitt meist Drei-Sterne-Unterkünfte buchen, auf allen anderen Inseln vier Sterne.



"Egal wohin der Urlaub gehen soll, ein Vergleich verschiedener Reiseanbieter lohnt sich", sagt Martin Zier. "Bei einer identischen Pauschalreise sparen Urlauber aktuell auf Mallorca bis zu 42 Prozent des Reisepreises."



Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto



Pauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.



*Datengrundlage: alle über CHECK24 gebuchten Pauschalreisen auf einer europäischen Insel in den Sommerferien 2018 und 2019, Stand: 24.01.2019; mindestens vier Nächte Aufenthalt



**Der Durchschnittspreis pro Nacht und Person ergibt sich aus dem Gesamtpreis aller Reisenden, der Anzahl der Reisenden und der Anzahl der Übernachtungen.



