Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 8,20 Euro gesenkt. Die deutschen Versorger stünden vor schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu den Belastungsfaktoren gehörten unter anderem die Unsicherheit beim Rückzug aus der Kohleenergie und Druck im Einzelkundengeschäft, woraus Risiken für die Konsensschätzungen resultierten./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 01:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 01:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-06/09:53

ISIN: DE000ENAG999