Die französische Bank blickt verhalten auf ihre Entwicklung. Sie senkt ihre Wachstumserwartungen und will bis 2020 3,3 Milliarden Euro einsparen.

Die französische Großbank BNP Paribas ist von den Turbulenzen an den Finanzmärkten schwer gebeutelt worden. Nach einem Gewinneinbruch im vierten Quartal kündigte der Konzern am Mittwoch eine Verschärfung seines Sparprogramms an und kappte seine Mittelfristziele. Bis 2020 strebt BNP nun Einsparungen von 3,3 Milliarden Euro an - 600 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant, davon 350 Millionen im Investmentbanking.

