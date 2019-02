FRISS, der globale Anbieter von Betrugs- und Risikoanalyselösungen für die Versicherungswirtschaft, gab heute die Eröffnung seines Büros im Herzen von Köln bekannt.

Nicola Virzi verantwortet als General Manager DACH das operative Geschäft für den deutschsprachigen Markt und leitet das neue Büro in Köln. Virzi begann vor 6 Jahren als Sales Manager im Hause FRISS den Expansionskurs des Unternehmens mit dem Eintritt in den deutschsprachigen Versicherungsmarkt zu begleiten und war davor in verschiedene Positionen als Experte und Manager rund um das Thema Schaden, Betrug und IT in der Versicherungswirtschaft beschäftigt.

Das bestehende DACH-Team wird um erfahrene Vertriebsprofis, Consultants, Versicherungsexperten und Projektmanager erweitert. "Ich freue mich diesen Schritt zusammen mit FRISS und meinen Kollegen zu gehen und glaube, dass wir so als Unternehmen optimal aufgestellt sind, um unseren Kunden im gesamten Customer Life Cycle mit kompetentem Versicherungswissen und ohne Sprachbarriere zur Seite stehen zu können, sowie der wachsenden Nachfrage von Versicherern nach KI-basierten Betrugserkennungslösungen Rechnung zu tragen" so Virzi, FRISS General Manager DACH.

"Die DACH-Region ist einer der wichtigsten Versicherungsmärkte für uns. Es ist wichtig, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden wirklich verstehen, um ihnen helfen zu können. Ich bin überzeugt mit dieser Expansion, unter der Leitung von Nicola Virzi, das Wachstumsziel von FRISS weiter voranzutreiben und für unsere Kunden ein "joy to do business with" zu sein." Marc Mulder, FRISS CCO.

Über FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100% auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit-Versicherer weltweit. Ihre KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und SIU helfen über 150 Versicherern, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Weitere Informationen: www.FRISS.com

