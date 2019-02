Das Photovoltaik-Projekt soll im brandenburgischen Weesow-Willmersdorf entstehen und ohne Solarförderung auskommen. Das sagte EnBW-Vorstand Hans-Josef Zimmer dem Handelsblatt.EnBW will in Brandenburg das größte Photovoltaik-Kraftwerk Deutschlands bauen, meldet das Handelsblatt (Mittwochausgabe). Demnach plant der Energiekonzern in Weesow-Willmersdorf auf einer Fläche von 164 Hektar einen Solarpark mit bis zu 175 Megawatt Nennleistung: EnBW habe sich bereits die Fläche gesichert, der Bebauungsplan sei verabschiedet, und das Unternehmen befinde sich in der technischen Detailplanung. Ob die Investition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...