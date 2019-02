- Trump bietet keine Lösung, um neuen Government Shutdown zu vermeiden- Passive Haltung von RBA-Chef Philip Lowe aufgrund von Abwärtsrisiken- Wirtschaftsminister Peter Altmaier präsentiert "Industriestrategie 2030"An der Wall Street war direkt zur US-Eröffnung am Dienstag eine ordentliche Aufwärtsdynamik zu beobachten, so dass die Gewinne ein weiteres Mal ausgebaut werden konnten. Hervorzuheben ist der technologielastige NASDAQ, der im Vergleich zum S&P 500 und zum Dow Jones von seinem Tiefpunkt Ende 2018 mit einem Anstieg von 20% als erster wieder in den Bullenmarkt eintritt. Zudem wurde die Abwärtstrendstruktur beendet und ein Überwinden des 200er EMA war bereits am Freitag möglich. Der ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe fiel im Januar stärker als erwartet von 58 auf 56,7 Punkte. ...

