Augsburg, 6. Februar 2019 - Joachim Gorny wird ab 1. März 2019 dritter Vorstand bei der Augsburger Aktienbank. Der 51-Jährige Gorny wird künftig die Bereiche Unternehmenssteuerung, Rechnungswesen, Revision und Organisation & IT schwerpunktmäßig verantworten und dabei seine langjährige Banking-Expertise einbringen. Der gelernte Bankkaufmann und Diplomkaufmann begann seine Karriere 1995 als Consultant im Bereich Banken. Anschließend übernahm er bei der IKB Deutsche Industriebank AG verschiedene Leitungsfunktionen im Bereich Controlling und Bilanzierung. Bei der Sparkasse KölnBonn verantwortete der zweifache Familienvater anschließend 7 Jahre lang den Bereich Finanzen und Unternehmenssteuerung. 2013 wechselte der gebürtige Essener erstmals nach Bayern, um zunächst als Generalbevollmächtigter, später als Vorstandsmitglied, die Merck Finck Privatbankiers AG in der erweiterten Geschäftsleitung zu unterstützen. Bei der Münchner Privatbank verantwortete er als Mitglied des Vorstands den Marktfolgebereich und forcierte dabei die Themen Digitalisierung und Zusammenarbeit mit FinTechs im Backoffice-Sektor zwecks Weiterentwicklung der IT Infrastruktur. "Eine eigenständige Bank mit einem sehr speziellen Geschäftsmodell und unserer Größe muss auf Grund steigender Regulatorik und gesetzlicher Vorgaben intern optimal aufgestellt sein, um beispielsweise den Anforderungen der BaFin oder EZB gerecht zu werden. Es reicht heute nicht mehr aus erfolgreich am Markt präsent zu sein und ertragreiches Wachstum zu forcieren. Die Herausforderungen durch Compliance, WpHG und MiFID steigen kontinuierlich." begründet Lothar Behrens, Vorstandssprecher der Augsburger Aktienbank, die anstehende Erweiterung des Führungsgremiums.

