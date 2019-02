Beim Biopharmazeutik-Spezialisten MorphoSys gibt es Veränderungen im Management. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wird David Trexler President sowie Mitglied des Board of Directors der MorphoSys US Inc. Er soll seine Tätigkeit am 6. Februar 2019 beginnen und in seiner Rolle den bereits laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...