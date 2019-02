Zürich (awp) - Die Sunrise-Aktien notieren am Mittwochvormittag nach einem zögerlichen Start deutlich fester. Das Unternehmen hatte in der Nacht auf Mittwoch bestätigt, dass mit UPC Schweiz über eine Übernahme verhandelt wird. Die Sunrise-Papiere stehen gegen 10.30 Uhr mit rund 2 Prozent im Plus bei 80,30 Franken, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...