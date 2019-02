Die negativen Einlagenzinsen der EZB belasten Unternehmen und Banken, die Gelegenheit, diese "Sondersteuer" nun abzuschaffen, hat die Notenbank verstreichen lassen. Warum es für eine Zinsanhebung kaum Spielräume gibt.

Die Inflation im Euro-Raum ebbt weiter ab. Im Januar erreichte die jährliche Rate nur noch einen Anstieg von 1,4 Prozent, nach 1,6 Prozent im Dezember 2018. Der Grund für die Abwärtsbewegung liegt wie schon in den Vormonaten in den Energiepreisen, die im Vorjahresvergleich mittlerweile nur noch einen moderaten Preisdruck ausüben. Mit der erneuten Abschwächung der Inflationsrate wachsen auch die Zweifel, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Inflationsziel von "nahe aber unter zwei Prozent" erreicht.

Die Hoffnungen des EZB-Präsidenten Mario Draghi lagen zuletzt auf denjenigen Ländern, die derzeit mit einem erhöhten Fachkräftemangel zu kämpfen haben und ein steigendes Lohnwachstum aufweisen - dazu gehört vor allem auch Deutschland. Die Lohndynamik bleibt hier - aber auch in vielen anderen Euroländern - bisher jedoch bestenfalls auf einem soliden Niveau. In Deutschland blieb die harmonisierte Inflationsrate im Januar stabil bei 1,7 Prozent. Damit ist zumindest in den kommenden Monaten in der Euro-Zone kein nennenswerter Auftrieb bei der Inflationsrate zu erwarten.

Das zeigt auch ein Blick auf die sogenannte Kernrate - also jene Komponente für die schwankungsärmeren Preise von Dienstleistungen und nicht-energetischen Industriegüter. Sie ist auch ein Gradmesser, inwiefern sich die Lohndynamik in einen höheren Preisdruck übersetzt. Seit Jahren pendelt ...

