Im Preispoker mit den Markenartikel-Herstellern werfen große Handelsketten immer öfter deren Produkte aus den Regalen. Doch das ist bei weitem nicht die einzige Methode der Händler.

Egal ob Nestlé, Unilever oder Red Bull: Die bekannten Markenhersteller stehen unter Druck. Denn die großen Handelsketten wie Edeka oder Rewe ziehen im Umgang mit ihren Lieferanten immer öfter die Daumenschrauben an. Sie verbannen selbst beliebte Markenprodukte wochenlang aus den Regalen, um ihren Preisforderungen Nachdruck zu verleihen. Obendrein machen sie den Herstellern mit ihren Eigenmarken Konkurrenz und fördern Start-ups, die den Platzhirschen den Regalplatz streitig machen. Zuweilen geht das auch auf Kosten der Kunden, die im Supermarkt vergeblich nach ihren Lieblingsprodukten suchen.

"Es gab schon immer ein Kräftemessen zwischen den Handelsketten und den Herstellern, doch in den letzten Jahren hat die Auseinandersetzung noch einmal extrem an Härte gewonnen", beobachtet die Handelsexpertin Denise Klug von Retailytics, der Analystengruppe der "Lebensmittel Zeitung". Denn die Handelsketten haben ihre internationalen Einkaufskooperationen ausgebaut und damit ihre Schlagkraft gegenüber der Konsumgüter-Industrie deutlich erhöht. "Sie können viel mehr Druck auf die Hersteller ausüben. So gab es das vorher noch nicht", betont die Branchenkennerin.

Auch große Markennamen sind längst nicht mehr vor der Auslistung geschützt. So beendete Kaufland zum Jahreswechsel nach einem heftigen Streit um die Lieferkonditionen die Zusammenarbeit mit dem Konsumgüterriesen Unilever. Kartoffelklöße von Pfanni, Knorr-Suppen oder Zahnpasta ...

