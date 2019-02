Es ist und bleibt das Prestigeprojekt der CSU: die Pkw-Maut. Im Oktober 2020 soll sie starten. Vorher entscheidet der EuGH aber noch über eine Klage Österreichs. Ein Gutachter des Gerichtshofs hält die Maut für korrekt.

Ein wichtiger Gutachter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hält die deutsche Pkw-Maut für rechtens. Ausländische Fahrzeughalter würden nicht diskriminiert, erklärte Generalanwalt Nils Wahl in Luxemburg (Rechtssache C-591/17). Er empfahl den EuGH-Richtern daher, die Klage Österreichs gegen die Pläne der Bundesregierung abzulehnen. Das Gutachten ist allerdings nicht verbindlich, ein Urteil in der Sache dürfte in den kommenden Monaten fallen.

