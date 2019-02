Bereits am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung unter die Grenze von 1,14. Am Vormittag liegt der Kurs bei 1,1391 Dollar.Zum Schweizer Franken rutschte der Euro am frühen Morgen ebenfalls unter die Grenze von 1,14. Am späten Vormittag liegt der Kurs mit 1,1398 wieder knapp daran. Der Dollar bewegt sich zum Franken derweil ...

