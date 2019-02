FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 165 (320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 340 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 600 (650) PENCE - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 780 (760) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 34 (70) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 265 (240) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH RAISES VODAFONE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PEEL HUNT CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1750 (1760) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS OCADO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (1700) PENCE - RBC CUTS CENTRICA TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 130 (185) PENCE - RBC CUTS CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 310 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NATIONAL GRID TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - PT 950 (900) PENCE - RBC RAISES NATIONAL GRID TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 950 (900) PENCE - RPT/RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 345 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ITV PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 305 (300) PENCE - 'BUY'



