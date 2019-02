Nach den zuletzt hohen Kursgewinnen der Nemetschek -Aktien ist diesen am Mittwoch die Luft ausgegangen. Die vorläufigen Ergebnisse des Entwicklers von Architektur- und Bausoftware konnten keinen positiven Impuls mehr setzen. Mit 0,6 Prozent auf 123,70 Euro gab der Kurs leicht nach, nachdem er seit Mitte Dezember um fast 40 Prozent zugelegt hatte.

Zwar sei Nemetschek beim operativen Gewinn etwas hinter dem Marktkonsens zurückgeblieben, sagte Knut Woller von der Baader Bank. Man dürfte aber nicht ignorieren, dass das Unternehmen in die Internationalisierung des Geschäfts investiert, um auch in den kommenden Jahren aus eigener Kraft prozentual zweistellig zu wachsen. Alles in allem habe Nemetschek einen soliden Jahresschluss hingelegt./bek/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006452907

AXC0141 2019-02-06/11:22