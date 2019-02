Von Pietro Lombardi

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Steuerbelastung der Credit Suisse ist 2018 höher ausgefallen als zunächst gedacht. Wie die Schweizer Bank mitteilte, rechnet sie für 2018 mit einem effektiven Steuersatz von 40 Prozent. Der Grund ist die US-Steuerreform, konkret die "Base Erosion Anti-Abuse Tax" (BEAT), die Gewinnverlagerungen ins Ausland erschweren soll.

Im dritten Quartal betrug der effektive Steuersatz der Credit Suisse 38,9 Prozent, in den ersten neun Monaten des Jahres 36,8 Prozent. Die geschätzte Steuerquote für 2018 enthalte eine nachteilige Auswirkung von rund 2 Prozentpunkten im Zusammenhang mit der BEAT-Vorschrift in den USA, so die Bank. "Während die BEAT-Vorschriften immer noch abschließend geklärt werden, geht die Credit Suisse nun davon aus, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie diesen Vorschriften 2018 unterliegt."

Mit Blick auf 2019 erwartet die Bank auf Basis der BEAT-Entwürfe ebenfalls eine Erhöhung der Steuerquote um knapp 2 Prozentpunkte. Der effektive Steuersatz für 2019 wird somit bei 30 Prozent gesehen.

