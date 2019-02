Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch überwiegend leicht nachgegeben und damit einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Im Blick der Anleger standen vor allem Einzelwerte, denn die Berichtssaison ist inzwischen in vollem Gange. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,21 Prozent auf 3208,30 Punkte, nachdem er tags zuvor noch auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember geklettert war.

Die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten Donald Trump brachte Börsianern zufolge indes nichts grundlegend Neues. Sie bewegte daher kaum. Wie erwartet habe Trump die Ansprache genutzt, um die Spannungen mit China zu kommentieren, schrieben die Experten von AxiTrader. "Versöhnliche Töne klingen zwar anders, aber mit starker Kritik hielt sich Trump, der noch stärker hätte poltern können, zurück." So halte sich damit die Hoffnung an den Märkten, dass bis zum Monatsende eine ...

