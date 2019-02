Neckarsulm (ots) -



Knackige Salate, fruchtige Obstsorten, frische Kräuter: Obst und Gemüse bei Lidl lohnen sich. Das sehen auch 9.000 Verbraucher so, die den Lebensmitteleinzelhändler zum Sieger des "Fruchthandel Magazin Retail Awards" in der Kategorie "Discounter" gewählt haben. Die Vitaminbomben bei Lidl überzeugen die Konsumenten besonders mit ihrer Qualität und dem fairen Preis. Der im Rahmen der "Fruit Logistica"-Messe in Berlin am 5. Februar 2019 verliehenen Auszeichnung nahm Julian Beer, Geschäftsführer Einkauf Lidl Deutschland, stellvertretend für das Unternehmen entgegen: "Tagtäglich geben alle Lidl-Kollegen ihr Bestes, um unseren Kunden stets hervorragendes Obst und Gemüse zum besten Preis anbieten zu können. Frische, Vielfalt und eine ausgezeichnete Qualität haben dabei für uns oberste Priorität." Lidl belegt nach 2016 und 2017 zum dritten Mal den 1. Platz.



Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) befragt im Auftrag des Fruchthandel Magazins jährlich 9.000 Haushalte zum Obst- und Gemüseangebot bei verschiedenen Lebensmittelhändlern. Bei der repräsentativen Umfrage bewerten die Verbraucher den Frischebereich der Händler in diesem Jahr nach Gestaltung, Auswahl, Beratung, fairen Preisen, regionalen Produkten, Qualität und Bio-Sortiment. Ebenfalls wird zusätzlich der Spaß beim Einkaufen sowie das Angebot von Obst und Gemüse im Convenience-Bereich berücksichtigt. Lidl setzt sich unter den Discountern bei sechs Kriterien vom Wettbewerb ab und sichert sich damit den Sieg. Besonders die Qualität punktet: 44 Prozent der Befragten finden diese ausgezeichnet.



Breites Angebot und verantwortungsvolles Handeln



Lidl-Kunden erhalten über 120 Obst- und Gemüseartikel in den deutschlandweit rund 3.200 Filialen, die täglich mit frischen Produkten beliefert werden. Ob Äpfel aus dem Alten Land, Fairtrade-zertifizierte Bananen oder Bio-Artikel: Frische und eine nachhaltige Produktionsweise sind für das Unternehmen wichtige Kriterien in der Sortimentsgestaltung bei Obst und Gemüse. Auch Exoten wie Passionsfrüchte, Litschis oder alte Gemüsesorten wie lila Kartoffeln und Möhren runden das breite Angebot ab. Qualität bedeutet bei Lidl auch, Verantwortung für Umwelt und Verbraucher zu übernehmen: Bei Lidl muss die maximale Obergrenze für mögliche Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Obst und Gemüse zwei Drittel unter der gesetzlich zugelassenen Höchstmenge liegen.



Über Lidl:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



