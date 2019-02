BERLIN (Dow Jones)--Deutschland verfehlt seine Klimaschutzziele für das nächste Jahr deutlich. Das geht aus dem neuen Klimaschutzbericht des Bundesumweltministeriums hervor, dem das Kabinett am Mittwoch zustimmte. Als Konsequenz will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein neues Gesetz mit verbindlicheren Klimazielen vorlegen. Nach dem Klimaschutzbericht 2018 erreicht Deutschland in 2020 nur eine Verringerung der Treibhausgase um 32 Prozent statt der angepeilten Reduktion um 40 Prozent verglichen mit den Werten von 1990. Die Minderung der Treibhausgase lag in 2017 bei 27,5 Prozent.

Als Gründe für das Verfehlen des Klimaziels nannte das Bundesumweltministerium die Stagnation der Emissionen im Gebäude- und Verkehrssektor auf hohem Niveau statt des erwarteten Rückgangs. Positiv zu verbuchen waren die Auswirkungen des reformierten europäischen Emissionshandels. Höhere Zertifikatepreise trugen stärker als erwartet zur Minderung von Treibhausgasen bei, so das Ministerium.

"Deutschland war beim Klimaschutz in den vergangenen Jahren trotz einiger Fortschritte bei der Energiewende insgesamt noch nicht auf Zielkurs. Wir werden aus den Versäumnissen der Vergangenheit lernen, damit Deutschland nicht noch einmal sein Klimaziel verfehlt", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). "Wir brauchen mehr Mut und Verbindlichkeit in der Klimapolitik." Ein neues Klimaschutzgesetz soll die Einhaltung der deutschen Klimaziele verbindlicher macht, so die Ministerin.

Bis 2030 will Deutschland die Treibhausgasemissonen um 55 Prozent reduzieren.

