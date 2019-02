Nach der Börsenrally am Vortag hat der Dax am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Gegen Mittag sank der deutsche Leitindex um 0,54 Prozent auf 11 306,36 Punkte. Dabei drückten neben schwachen Auftragseingängen für die deutsche Industrie im Dezember auch die Geschäftszahlen und trüben Aussichten des Autobauers Daimler etwas auf die Stimmung der Anleger. Am Vortag noch war das deutsche Börsenbarometer auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert. Das neue Jahr steht damit weiterhin im Zeichen eines Erholungsbeginns nach den herben Verlusten 2018.

Der MDax zeigte sich zur Wochenmitte mit minus 0,03 Prozent bei 24095,82 Punkten kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zugleich 0,36 Prozent.

Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsidenten Donald Trump brachte Börsianern zufolge nichts grundlegend Neues und bewegte daher kaum. Wie erwartet habe Trump die Ansprache genutzt, um die Spannungen mit China zu kommentieren, schrieben die Experten von AxiTrader. "Versöhnliche Töne klingen zwar anders, aber mit starker Kritik hielt sich Trump, der noch stärker hätte poltern können, zurück." So halte sich damit die Hoffnung an den Märkten, dass bis zum Monatsende eine Lösung im Handelsstreit gefunden wird.

Im Zuge der Berichtssaison legten aus dem Dax sowohl Daimler als auch die Munich Re ihre Geschäftszahlen vor und gaben Ziele für das laufende Jahr bekannt. Die Daimler-Aktie wurde daraufhin von den Anlegern mit minus 3,0 Prozent an das Index-Ende verbannt, denn dem Auto- und Lkw-Bauer waren 2018 die Gewinne weggebrochen. Zudem rechnet Daimler auch 2019 mit einer schwachen Profitabilität im Pkw-Kerngeschäft und kappte die Dividende.

Der Anteilsschein der Munich Re gab nach anfänglichen Gewinnen 0,7 Prozent ab. Trotz hoher Großschäden im abgelaufenen Jahr erzielte der weltgrößte Rückversicherer einen überraschend hohen Milliardengewinn und schnitt zugleich besser als am Markt erwartet ab. Die Dividende soll zudem auf 9,25 Euro steigen. Etwas Kritik gab es allerdings von Analysten zu den Zahlen auf bereinigter Basis.

Mit Blick auf den MDax freuten sich die Anleger von Delivery Hero über ein solide verlaufenes Geschäftsjahr. Der Essenslieferant wuchs 2018 dank deutlich gestiegener Bestellungen kräftig weiter. Nach einem bereits kräftigen Kurssprung am Vortag von 6,5 Prozent legte das Papier nun um weitere 5,6 Prozent zu und war der größte Gewinner im Index für mittelgroße Unternehmen.

Die Nemetschek-Aktien gaben indes um 0,6 Prozent nach und zollte nach soliden Quartalszahlen des Bausoftware-Herstellers ihrer jüngsten Kursrally Tribut. Auch das Papier des IT-Dienstleisters Bechtle , der ebenfalls einen Umsatz- und Gewinnsprung im vergangenen Jahr gemeldet hatte, gab nach einem anfänglichen Kursplus zuletzt um 0,6 Prozent nach.

Im SDax zogen außerdem noch die Anteile des BVB Aufmerksamkeit auf sich mit einem Verlust von 5,3 Prozent. Nach dem Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen Werder Bremen zeigten sich die Fußball-Fans und Anleger enttäuscht. Ein Händler sprach von "Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt guten Lauf" der Papiere. Diese hatten seit ihrem Tief Ende vergangenen Jahres bislang um fast ein Viertel zugelegt./ck/mis

