- Deutsche Bank veröffentlicht verhaltenen Konjunkturbericht- DE30 legt vor Widerstandszone eine Pause ein- Daimler fällt nach DividendensenkungDie europäischen Aktien starteten am Mittwoch mit moderaten Verlusten in den Handel. In ganz Europa sind pessimistische Stimmungen zu beobachten, wobei nur wenige wichtige Aktienindizes in den ersten Minuten der Sitzung leichte Kursgewinne verzeichneten. Die stärksten Rückgänge waren in Russland und Frankreich zu beobachten, während die niederländischen und belgischen Aktien höher tendierten. IT-Aktien stiegen in die Höhe, während die Unternehmen im Gesundheitswesen und bei den Haushaltswaren hinterherhinkten. Dem DE30 gelang es, eine Reihe höherer Höchststände zu erzielen, nachdem er Ende 2018 auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen war. Der deutsche Leitindex steigt langsam wieder und könnte ziemlich bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...