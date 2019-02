Unterföhring (ots) -



- Pop-up-Sender "Sky Cinema in Love" von 8. bis 14. Februar - 50 gefühlvolle Filme von "Manhattan Love Story" und "Message in a Bottle" über "50 erste Dates" bis "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" - Die Romantik-Hits mit Sky Q, sowie auf Abruf und mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket



6. Februar 2019 - Es lebe die Liebe! Zum Valentinstag widmet Sky den großen Gefühlen wieder einen eigenen Sender: Auf "Sky Cinema in Love" bieten von 8. bis 14. Februar die schönsten Liebesfilme der letzten Jahrzehnte eine Woche lang Herz und Schmerz rund um die Uhr. Am Freitag startet der große Romantik-Marathon!



Mit dabei sind die neuesten Liebes-Blockbuster, etwa "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", das sexy Finale der sensationell erfolgreichen S&M-Trilogie, oder "Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us" mit Idris Elba und Kate Winslet in einem ungewöhnlichen Liebes-Abenteuer in einsamer Wildnis. Außerdem die brandaktuelle Fantasyromanze "Letztendlich sind wir dem Universum egal", die mit Jungstars wie "Jurassic World: Das gefallene Königreich"-Newcomer Justice Smith aufwartet und die am Samstag ihre exklusive TV-Premiere auf Sky Cinema feiert.



Auf "Sky Cinema in Love" gibt es Leidenschaft und Romantik im Überfluss: So finden etwa Robin Wright und Julianne Hough am Meer ihr Glück: In "Message in a Bottle" ist es Kevin Costner, der als Schiffsbauer mit seiner Nachricht bei Robin Wright für große Gefühle sorgt. In "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht" lässt sich Josh Duhamel als Gemischtwarenhändler auf das Liebesglück mit Julianne Hough ein. Hugh Grant geht als Drehbuchschreiber in "Wie schreibt man Liebe" und Will Smith als Profi-Heiratsvermittler in "Hitch - Der Date Doktor" dem Geheimnis Liebe auf die Spur. Ein paar Anlaufschwierigkeiten hat dagegen Jennifer Aniston in gleich zwei Hits. In "Meine erfundene Frau" wird sie als Sprechstundenhilfe für Schwerenöter-Chef Adam Sandler vom grauen Mäuschen zum schönen Schwan. In "Umständlich verliebt" kommt sie erst spät dem Vater ihres Sohnes auf die Spur. Beide Filme laufen am Abend des 11. Februars, an dem Jennifer Aniston 50 Jahre alt wird!



"Sky Cinema in Love" startet an diesem Freitag, den 8. Februar, und läuft bis einschließlich 14. Februar. Der Sender ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Emotion. Viele der Hits sind On Demand und mit dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.



Die Highlights von "Sky Cinema In Love":



Freitag, 8. Februar:



20.15 Uhr: "Message in a Bottle" 22.25 Uhr: "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht"



Samstag, 9. Februar:



20.15 Uhr: "Die nackte Wahrheit" 21.55 Uhr: "Hitch - Der Date Doktor"



Sonntag, 10. Februar:



20.15 Uhr: "Zwei an einem Tag" 22.05 Uhr: "Wie schreibt man Liebe?"



Montag, 11. Februar (50. Geburtstag von Jennifer Aniston):



20.15 Uhr: "Meine erfundene Frau" 22.15 Uhr: "Umständlich verliebt"



Dienstag, 12. Februar:



20.15 Uhr: "Manhattan Love Story" 22.00 Uhr: "Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us"



Mittwoch, 13. Februar:



20.15 Uhr: "Letztendlich sind wir dem Universum egal" 21.55 Uhr: "50 erste Dates"



Donnerstag, 14. Februar:



20.15 Uhr: "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" 22.05 Uhr: "Freunde mit gewissen Vorzügen"



