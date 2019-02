Growth Ninjas unter den "Consulting accelerators" in Österreich Da sind wir jetzt schon ein bissl ninja-stolz, dass wir es auf die Infografik der Wiener Wirtschaftsagentur im Bereich "FinTech companies in and from Vienna" geschafft haben. Wir fühlen uns in dieser illustren Umgebung von erfolgreichen Startups und Finanzdienstleistern durchaus wohl. Und falls ein Startup und/oder Finanzdienstleister hier noch etwas "Growth" bräuchte - hier unsere Leistungen für Startups Leistungen für Finanzdienstleister Eure (Fintech-)Growth Ninjas Der Beitrag Growth-Ninjas als "Consulting accelerator" erschien zuerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...