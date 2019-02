Der amerikanische Lebensmittelkonzern General Mills Inc. (ISIN: US3703341046, NYSE: GIS) wird eine Quartalsdividende von 49 US-Cents je Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,96 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 44,61 US-Dollar (Stand: 5. Februar 2019) bei 4,39 Prozent. Die Auszahlung der nächsten vierteljährlichen Dividende erfolgt am 1. Mai ...

