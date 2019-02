Die Zeitungsverleger in Deutschland haben eine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich bei der umstrittenen Reform des EU-Urheberrechts begrüßt. "Frankreich und Deutschland begreifen sich als Motor, um Reformen und Innovationen in Europa voranzutreiben, und dieser Motor ist wieder angesprungen", teilte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch dazu mit. "Nun kommt es hoffentlich zu einer baldigen und endgültigen Einigung in der seit Jahren andauernden Debatte um die Modernisierung des Urheberrechts."

Der Kompromiss zwischen Frankreich und Deutschland sieht unter anderem vor, dass es für kleinere Unternehmen künftig Ausnahmen bei Artikel 13 der Urheberrechtsreform gibt. Grundsätzlich sollen Plattformen wie YouTube durch den Artikel stärker in die Pflicht genommen werden, damit weniger urheberrechtlich geschützte Werke unerlaubt im Netz landen, wie aus dem Vorschlag der rumänischen Ratspräsidentschaft hervorgeht, der der dpa in Brüssel vorliegt.

Eine Einigung der EU-Staaten auf eine gemeinsame Position scheiterte vor knapp drei Wochen vor allem an den unterschiedlichen Haltungen von Paris und Berlin. Beide Seiten einigten sich nun darauf, dass Plattformen, die jünger als drei Jahre sind, einen Jahresumsatz von weniger als zehn Millionen Euro haben und unter fünf Millionen Nutzer im Monat, davon ausgenommen werden./wim/DP/zb

ISIN DE0005501357

AXC0180 2019-02-06/12:58