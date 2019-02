Anleger an der Wall Street sind am Vortag wohl etwas zu optimistisch vor der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump gewesen. Denn am Mittwoch kehrt etwas Ernüchterung ein. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. Allerdings räumen Händler ein, dass der Einfluss der Trump-Rede eher begrenzt sei. Denn letztlich habe diese nichts Neues geliefert, Trump habe an seinen grundsätzlichen Überzeugungen zum Handelskonflikt mit China und der von ihm gewünschten Mauer an der mexikanischen Grenze festgehalten.

Trump habe keine Drohungen zur Ausrufung des nationalen Notstands zur Finanzierung der Grenzmauer wiederholt, heißt es bei der Danske Bank. Und "wichtig ist, dass es wenig Bezug auf die laufenden Handelsgespräche zwischen China und USA gab", heißt es weiter. "Investoren sind auf ein paar Dinge fixiert: Wirtschaftliche Probleme und den Handelskrieg", fasst Chefanalyst Carlo Alberto De Casa von Activtrades die Stimmung zusammen.

Trotz neuer Drohungen Trumps gegen China hoffen Anleger noch immer auf eine Lösung des Streits bis zum Fristende des Stillhalteabkommens am 1. März. Denn die Handelsgespräche zwischen den USA und Peking gehen kommende Woche auf Ministerebene weiter. Die Trump-Regierung entsendet Handelsminister Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin Anfang kommender Woche nach Peking. Allerdings ist Trump derzeit noch nicht bereit, seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu treffen. Die Hoffnung auf ein solches Gipfeltreffen hatte den Optimismus in Sachen Lösung des Handelsstreits jüngst ganz entscheidend genährt.

