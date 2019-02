Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von einer Belastung kann beim Thailändischen Baht keine Rede sein, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Er notiere derzeit gegenüber dem Euro auf seinem höchsten Stand seit April 2015. Seit Jahresbeginn sei der Baht mit einem Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Euro die stärkste asiatische Währung. Gestützt worden sei der Baht durch ein Wiedererstarken der Tourismusbranche, nachdem es infolge eines Bootsunglücks im vergangenen Juli kurzzeitig zu einem Rückgang der Besucherzahlen gekommen sei. Dass die Militärjunta nach einem zuvor mehrmaligen Verschieben nun letztendlich den 24. März als Termin für die Parlamentswahlen festgelegt habe, komme der positiven Entwicklung ebenfalls zugute. Der starke Baht belaste nun jedoch die exportorientierte thailändische Wirtschaft. Da zudem die Inflation im Januar lediglich bei 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und somit deutlich unter dem Zielband der Währungshüter lag, gehen der Markt und die Deutsche Bank bei der heutigen thailändischen Zentralbanksitzung von keiner Leitzinserhöhung aus. Im Vorfeld der Wahlen rechnen die Analysten der Deutsche Bank AG aufgrund von politischen Risiken, einem saisonal bedingten Rückgang des Tourismus und einer schwächeren Nachfrage aus China mit einer leichten Abwertung des Baht. (06.02.2019/alc/a/a) ...

