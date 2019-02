»Die Feuertrutz 2019 bietet neben einem umfassenden Marktüberblick die Gelegenheit, Brandschutz praxisnah im Einsatz zu erleben«, erklärt Stefan Dittrich, der als Director Feuertrutz bei der Nürnbergmesse für den »Hot Spot« der Branche verantwortlich ist. Das »Erlebnis Brandschutz« ist dabei eine Kombination aus praktischen Produktdemonstrationen in den Hallen und Live-Vorführungen auf der Aktionsfläche im Außenbereich.

So macht Siemens in Halle 10.0 Building Information Modeling (BIM) zum virtuellen Erlebnis. In Halle 10.1 zeigt svt Brandschutz die Funktionsweise von Brandschutzbeschichtungen und -bandagen im Experiment. Unter freiem Himmel stellt Groma247 mittels mehrerer Testfeuer sein Brandfrüherkennungssystem vor, das Täuschungsalarme vermeidet. Wassernebel-Feuerlöscher der Firma Neuruppin Brandschutz werden auf ...

