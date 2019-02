Der Dow war gestern den 5. Tag in Folge fester, vor allem Techwerte waren gefragt. Die grossen Namen punkteten: Die-Alphabet-Quartalszahlen wurden positiv aufgenommen. Twitter ging gestern über den MA200, Facebook tat dies vorgestern. Und gestern in Europa passiert: WireCard ist mit 7 Prozent Tagesplus zurück auf dem Jahresstartniveau. Da wurden wohl in beiden Richtungen ein paar Zocker auf dem falschen Fuss erwischt. Heute Vormittag geht es zunächst wieder runter ...WireCard ( Akt. Indikation: 129,36 /129,44, -2,27%) Von WireCard ist es nicht weit zu ams: Da haben wir nach dem gestrigen Kauf bei 20,90 diese Tranche heute wieder bei 21,907 im wikifolio gegeben. Rund 4,8 Prozent Plus und aus aktueller Sicht zu früh geschlossen. Freilich profitiert die ...

