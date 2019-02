Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Das Modell 3 des US-Autoherstellers, das in China und Europa ab dem dritten Quartal ausgeliefert wird, könnte die Margen beeinträchtigen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die derzeitige Bewertung preise zudem zu hohe Erwartungen ein./mf/bgf/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 18:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 18:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-02-06/13:19

ISIN: US88160R1014