Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei leicht über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen wurden die Aussichten für das Gesamtjahr leicht gedämpft. Nach einem eher schwachen zweiten Quartal dürfte die Entwicklung im dritten Quartal anziehen./nas/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004