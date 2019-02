Brüssel (ots/PRNewswire) - The Brattle Group (https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2367101-1&h=4190210951&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2 Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2367101-1%26h%3D698253764%26u%3Dhttp% 3A%2F%2Fwww.brattle.com%2F%26a%3DThe%2BBrattle%2BGroup&a=The+Brattle+ Group) gab heute bekannt, dass sie ihre globale und europäische Wirtschaftsberatungsplattform mit einem Start in Brüssel ausbauen, an dem mehrere führende EU-Ökonomen teilnehmen.



Die Niederlassung in Brüssel wird von Brattle Academic Advisor Kai-Uwe Kühn und den Principals Eliana Garcés und Konstantin Ebinger geleitet, die jeweils über umfangreiche Erfahrungen in Wettbewerbsfällen vor der Europäischen Kommission und den nationalen Kartellbehörden weltweit sowie in Folgeschadenersatzprozessen verfügen. Die Brattle-Experten in Brüssel werden eng mit ihrem weltweiten Netzwerk von Beratungsexperten und akademischen Partnern zusammenarbeiten.



"Brüssel ist die Drehscheibe für hochkarätige Wettbewerbsfragen in ganz Europa, und unsere Niederlassung in Brüssel wird der Brüsseler Wettbewerbsgemeinschaft einen persönlichen Service bieten", so Brattle-Präsident Alexis Maniatis. "Da die Europäische Kommission die Wettbewerbspolitik zunehmend beeinflusst hat, ist eine starke Präsenz in Brüssel ein Muss für eine moderne globale Wettbewerbspraxis. Wir werden auf unserer bestehenden Präsenz in Europa aufbauen, zu der auch Niederlassungen in London, Madrid und Rom gehören, und die Erfahrung unserer globalen Wettbewerbsteams in Nordamerika und Australien nutzen", sagte Maniatis.



- Professor Kühn ist ehemaliger Chefökonom der Generaldirektion Wettbewerb, wo er die wirtschaftlichen Analysen für viele hochkarätige Fusionen und mehrere der wichtigsten Kartellverfahren der Kommission leitete (Artikel 101 und 102). Er ist ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Industrieorganisation und berät seit 25 Jahren Mandanten in einer Reihe von kartellrechtlichen Angelegenheiten. - Dr. Garcés war Mitglied des Competition Chief Economist Teams der Europäischen Kommission und Mitglied des Kabinetts des ehemaligen Vizepräsidenten Joaquín Almunia, dem für Wettbewerbspolitik zuständigen Kommissar. Sie war außerdem als stellvertretende Chefökonomin der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU tätig. Dr. Garcés ist eine erfahrener Wettbewerbsökonomin und berät in einer Vielzahl von Angelegenheiten in der gesamten EU und den USA. - Herr Ebinger verfügt über mehr als 10 Jahre Beratungserfahrung in Wettbewerbs- und Kartellsachen in Europa und den Vereinigten Staaten, nachdem er bei Wettbewerbsfragen vor der Europäischen Kommission und den nationalen Wettbewerbsbehörden sowie in Folgeschadenersatzprozessen beratend tätig war.



Die Eröffnung der Niederlassung in Brüssel ist ein weiterer Schritt für die Entwicklung der weltweiten Wettbewerbspraxis von Brattle. In Europa wird das Brüsseler Team eng mit den bestehenden Experten von Brattle zusammenarbeiten und auch auf Ressourcen in London, Madrid und Rom zurückgreifen. Dazu gehören:



- Dr. Pinar Bagci aus der Londoner Niederlassung von Brattle, der über 20 Jahre Erfahrung bei der Beratung von Fragen im Zusammenhang mit Fusionen, Kartellen, staatlichen Beihilfen und Missbrauch von Marktbeherrschung in Verfahren vor den Wettbewerbsbehörden der EU und des Vereinigten Königreichs verfügt. - Dr. Pedro Marín aus den Londoner und Madrider Niederlassungen von Brattle, der Unternehmen bei Ermittlungen zu angeblichem Kartellverhalten und Missbrauch der Marktbeherrschung in der Pharma-, Telekommunikations- und Energiebranche beraten hat. Zuvor war er an Universitäten mit Schwerpunkt auf empirische Industrieorganisation tätig und verbrachte mehrere Jahre in der Regierung, wo er den spanischen Premierminister in mikroökonomischen und wettbewerbsrechtlichen Fragen beriet. - Dr. Francesco Lo Passo aus der römischen Niederlassung von Brattle, der ein Experte für Regulierungs-, Privatisierungs- und Restrukturierungsprozesse ist. Bevor er zu Brattle kam, arbeitete er für das italienische Finanzministerium, die italienische Finanzmarktaufsicht Consob und die OECD Advisory Group on Privating.



Zum Wettbewerbsteam von Brattle gehört auch James Keyte, der Direktor für globale Entwicklung, der bei der Projektabwicklung berät. Herr Keyte ist Direktor des Fordham Competition Law Institute und ehemaliger Partner bei der Anwaltskanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.



The Brattle Group analysiert komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Wissenschaftler und Branchenexperten gehören. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.brattle.com.



