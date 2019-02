2018 sind so viele Bundesbürger verreist wie nie zuvor. Vor allem bei den über 55-Jährigen ging deutlich mehr als die Hälfte auf Reisen.

Dank des langen Sommers, einer brummenden Konjunktur und gestiegener Einkommen sind 2018 nach einer Umfrage so viele Bundesbürger verreist wie nie zuvor. 62 Prozent waren wenigstens fünf Tage unterwegs, das waren vier Prozentpunkte mehr als 2017, wie aus der am Mittwoch in Hamburg veröffentlichten 35. Deutschen Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen vorgeht. Dies sei der bislang höchste gemessene Anstieg gewesen.

