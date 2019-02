Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Dem Essenslieferdienst sei es im vierten Quartal beim Umsatz gelungen, die Erwartungen zu übertreffen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Das Umsatzwachstum sei allerdings auf Kosten des Gewinns erzielt worden. Die Unsicherheit bei der weiteren Gewinnentwicklung hindere an einer zuversichtlicheren Einschätzung./mf/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 02:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-02-06/13:34

ISIN: DE000A2E4K43