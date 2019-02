Berlin (ots) - Zur aktuellen Debatte über das Arbeitslosengeld I erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer:



"Es ist gut, dass der politische Wille wächst, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu verlängern. Dabei dürfen jedoch nicht die Langzeitarbeitslosen aus dem Blick geraten. Wer über einen längeren Zeitraum erwerbstätig war und Beiträge in die Arbeitslosenversicherung gezahlt hat, sollte ein Arbeitslosengeld II Plus und damit eine zusätzliche Geldleistung erhalten. Zudem muss die Vermittlung und Betreuung der Betroffenen spürbar verbessert werden. Zum Beispiel durch die ausnahmslose Ansiedlung von Betreuungsleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit."



