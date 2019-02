Jaguar-Land-Rover-CEO Ralf Speth spricht über die Übernahme des Autobauers durch Tata und was er für das Trendthema selbstfahrende Autos erwartet.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Beispiele starker Konzerne, die sich in Finanznot geratene Firmen kauften, dann aber den Charakter der Marken respektlos behandelten - was fast immer zum Scheitern führte. Die Übernahme von Volvo durch Geely und Jaguar Land Rover durch Tata waren hingegen zwei völlig andere Fälle. Hier wurden die Marke bewahrt und finanzielle Mittel für eine Neugeburt zugestanden. Wie bewerten Sie die Übernahme?In den Industrieländern haben wir in den letzten Jahren zweifellos eine Konzentration profilierter Marken gesehen. Andererseits beobachten wir aber auch ein Wachstum neuer Marken, viele Start-ups in Asien, Indien und den aufsteigenden Volkswirtschaften. Viele werden mit revolutionären Ideen und leidenschaftlichem Unternehmergeist gegründet; es ist aber auch festzustellen, dass einigen die Basissubstanz fehlt. Wir schulden Ratan Tata sehr großen Dank, dass er uns den strategischen Freiraum und die finanziellen Mittel in der Wirtschaftskrise bereitstellte, um Jaguar und Land Rover zu restrukturieren und gleichzeitig auf nachhaltiges Wachstum vorzubereiten. So konnten wir den Sinn und die Vision für das Unternehmen definieren und die Strategie auf eine klare Wertevorstellung ausrichten.

Deutsche Premiummarken werden weltweit in vielerlei Hinsicht als Maßstab der jeweiligen Branche angesehen. Dennoch gelang es Jaguar Land Rover, einem viel kleineren Unternehmen als Daimler oder Volkswagen, als erste Premiummarke ein Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von fast 500 km auf den Markt zu bringen - auch mit dem Bestreben, auf allen Märkten der Welt präsent zu sein. Wie war so etwas möglich?Der Jaguar I-Pace entstand aus einer Diskussion über die Notwendigkeiten zukünftiger Mobilität. Diese Diskussion fand lange vor dem derzeitigen Hype um Elektroautos statt. Damals suchten wir nach technologischen Lösungen für das gestiegene Verkehrsaufkommen, die Reduzierung von Unfällen und den emissionsfreien Individualverkehr. Nach detaillierter Analyse war uns klar, dass die Zukunft der Mobilität elektrifiziert sein muss. Konsequent fokussierten wir uns auf die umweltfreundlichste Lösung - das BEV (Battery Electric Vehicle).

Die Umsetzung starteten wir außerhalb unserer etablierten Strukturen. Wir nominierten Top-Talente aus allen Fachbereichen und formten ein kleines, sehr kreatives Team am Campus der University of Warwick (WMG/Warwick Manufacturing Group). Dieser Ansatz hat zum Erfolg geführt.

