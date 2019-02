Bei einem Treffen von "Gelbwesten--Aktivisten und Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio sollen die anstehenden Wahlen und eine mögliche Zusammenarbeit besprochen worden sein.

Italiens Fünf-Sterne-Bewegung und die französische Protestbewegung "Gelbwesten" nähern sich kurz vor der Europawahl weiter an. Ein Treffen einiger "Gelbwesten"-Aktivisten mit Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio am Dienstag in der französischen Kleinstadt Montargis nannte der Italiener "ein erstes von vielen". "Gelbwesten"-Aktivist ...

