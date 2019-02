zu Teil 1: Normengerechter Aufbau von IT-Systemen

Die VDE 0100-410 fordert in Abschnitt 411.3.3, dass in Wechselspannungssystemen ein zusätzlicher Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) für die Steckdosen Id, der über dem Bemessungsfehlerstrom I?n einer RCD liegen muss (z.?B.?>?30?mA). Dies ist jedoch in der Praxis nicht der Fall. Selbst zwei unabhängige Isolationsfehler an beiden aktiven Leitern oder angeschlossenen Betriebsmitteln führen nicht zum Auslösen einer RCD, da diese beiden Fehler wie ein Verbraucher wirken (Bild 8 bis 10).

Die aktuelle VDE 0100-410 fordert jedoch auf internationaler Ebene den zusätzlichen Schutz durch RCDs I?n?=?30?mA auch für die Steckdosenstromkreise von IT-Systemen, wenn bei einem ersten Fehler ein Fehlerstrom In von >?15?mA fließen kann. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese Forderung nicht nur technisch zu hinterfragen ist:

Abgesehen von der Tatsache, dass Steckdosen in IT-Systemen eher die Ausnahme sind, wie soll man den Fehlerstrom Id bestimmen? Der Strom Id hängt maßgeblich ab von der Leitungslänge und der Anzahl der Verbraucher in der elektrischen Anlage. Er berücksichtigt auch die Ableitströme der elektrischen Anlage gegen Erde. Ebenso gehören dazu Veränderungen der Anlage durch unbekannte Zu- und Abschaltungen. Diese Werte kann kein Planer bei einer noch so guten Planung ermitteln.

Die heute am Markt üblichen RCD haben einen Bemessungsdifferenzstrom von I?n?=?30?mA. Der Anwender hätte also keine Chance, ein geeignetes Produkt am Markt zu erwerben. Dazu findet sich in DIN VDE 0100-530:2018-06 im Abschnitt 538.4 noch folgendes Zitat: »Bei Verwendung in Wechselstrom-IT-Systemen wird empfohlen, richtungsselektive Differenzstrom-Überwachungseinrichtungen (RCMs) zu verwenden, um ungewollte Meldungen bezüglich Ableitströmen zu vermeiden, wenn vermutlich hohe Ableitkapazitäten hinter dem Anschlusspunkt der Differenzstrom-Überwachungseinrichtung (RCM) auftreten.«

In Summe heißt das, der Anwender bekommt weder ein RCD mit einem I?n =?15?mA noch ein RCD, welches richtungsselektiv arbeitet. Richtungsselektiv heißt in diesem Fall, dass nur Fehlerströme zum Verbraucher hin erkannt werden.

Anwendung von AFDD in IT-Systemen

Für IT-Systeme gilt das primäre Ziel, dass bei einem ersten Fehler keine unerwartete Abschaltung erfolgen soll. Insofern ist der Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD) für Endstromkreise bis 16?A in IT-Systemen nicht sinnvoll. Dies ist auch Gegenstand der aktuellen DKE-Verlautbarung vom 3.11.2017, die folgende Festlegungen enthält:

VDE 0100-420 Abschnitt 421.7 enthält keine Anforderungen an elektrische Anlagen, die in den Anwendungsbereich (Abschnitt 710.1) der DIN VDE 0100-710:2012-10 »Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Medizinisch genutzte Bereiche« fallen. Medizinisch genutzte Bereiche in Senioren- und Pflegeheimen, in denen Patienten einer ärztlichen Behandlung unterzogen werden, fallen somit nicht in den Geltungsbereich von VDE 0100-420, Abschnitt 421.7.

Auf Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen kann verzichtet werden für Stromkreise, die elektrische Verbrauchsmittel versorgen, ...

