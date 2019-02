Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Vorstellung einer "Nationalen Industriestrategie 2030" durch den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kann nur ein Auftakt zu einer vertieften Befassung mit der Zukunft der Industrie in Deutschland sein, so Bernd Westphal, wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...