Die Bundesregierung erwartet von der britischen Premierministerin Theresa May Vorschläge zur Lösung des Brexit-Streits. "Es ist noch Zeit, zu einer Einigung zu kommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. "Aber natürlich müssen wir, damit es zu dieser Einigung kommt, von Großbritannien erfahren, wie es sich den weiteren Weg vorstellt."

Er verwies auf die geplante Reise Mays am Donnerstag nach Brüssel. "Wir gehen davon aus, dass sie dort ihren Standpunkt auch erläutert."

May hofft nach wie vor auf rechtlich verbindliche Änderungen an der im Brexit-Abkommen vorgesehenen Garantie einer offenen Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Der sogenannte Backstop gilt als Haupthindernis für eine Ratifizierung des Abkommens. Grenzkontrollen könnten den Frieden auf der irischen Insel gefährden, befürchtet die EU. Großbritannien soll nach derzeitiger Planung am 29. März die Europäische Union verlassen.

Seibert betonte erneut, Deutschland und die anderen 26 verbleibenden EU-Staaten wollten eine harte Grenze auf der irischen Insel vermeiden. Der Backstop sei nur als Rückversicherung gedacht, falls man sich nicht auf eine dauerhafte Lösung für das Problem einigen könne. "Wenn Sie eine Feuerversicherung abschließen, hoffen sie auch nicht, dass es brennt."

Für eine dauerhafte Lösung sei Kreativität gefragt. "Zu dieser Kreativität sind wir bereit." Allerdings erwarte man auch von der britischen Seite, dass sie "uns jetzt sagt, in welche Richtung sie das entwickeln will"./hrz/DP/mis

AXC0218 2019-02-06/14:41