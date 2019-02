FRANKFURT (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund politischer Kritik am Fusionsverbot für die Eisenbahn-Geschäfte von Siemens und Alstom hat die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ihre Entscheidung verteidigt. Die vertiefte Prüfung des Falles, bei der 800.000 Dokumente ausgewertet worden seien, habe klar gezeigt, "dass der Wettbewerb mit anderen Anbietern unzureichend gewesen wäre, um den erheblichen Wettbewerbsverlust durch den Zusammenschluss zu ersetzen", so Vestager.

Bahn- und Schienennetzbetreiber wären bei der Wahl von Lieferanten und Produkten eingeschränkt worden. Weil Infrastrukturprojekte auf der Schiene meist staatlich finanziert würden, hätte ein Zusammenschluss am Ende auch Nachteile für den Steuerzahler gebracht, sagte Vestager. Die gegenwärtig in ganz Europa laufende Umstellung auf das Zugbeeinflussungssystem ECTS setze ebenfalls voraus, dass die Ausrüstung zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist.

Den Vorwurf, die Entscheidung verkenne die Gefahr für den Wettbewerb auf der Schiene aus China, ließ Vestager nicht gelten. Die Kommission habe sich auch mit der dortigen Konkurrenz, darunter auch der Zuganbieter CRRC beschäftigt, der gegenwärtig rund 90 Prozent seines Geschäfts in der Volksrepublik macht und bislang bei einigen U-Bahn-Aufträgen auch in den USA zum Zug gekommen ist.

Bislang habe kein chinesischer Lieferant sich an einer Signaltechnik-Ausschreibung in Europa beteiligt oder einen Hochgeschwindigkeitszug ins Ausland geliefert. "Und es ist nicht zu erwarten, dass China in absehbarer Zeit auf dem europäischen Markt Fuß fassen wird", sagte Vestager. Bezogen auf Siemens und Alstom bedeute die Entscheidung der Kommission, "dass Europa immer noch zwei und nicht einen globalen Champion in der Schieneninfrastruktur hat".

