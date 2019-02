Der Flugzeugbauer Airbus hat nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania eine Übergangslösung für den Mitarbeiter-Transport zwischen seinen Werken gefunden. Vorläufig übernehmen die nicht von der Insolvenz betroffene Schweizer Gesellschaft Germania Flug und die britische Chartergesellschaft Titan Airways den Werksverkehr zwischen Hamburg und Toulouse, wie ein Airbus-Sprecher am Mittwoch bestätigte. Zuerst hatte das Luftfahrt-Portal "Airliners.de" darüber berichtet.

Bisher hatte Germania unter der Woche zweimal Airbus-Beschäftigte zwischen den beiden Werken hin und her geflogen. Üblicherweise nutzten dem Sprecher zufolge rund 400 Mitarbeiter pro Tag diesen Service. Nachdem Germania in der Nacht zum Dienstag den Flugverkehr komplett einstellte, kam auch der Airbus-Werksverkehr vorübergehend zum Erliegen. Der Hersteller musste die Beschäftigten auf Linienflüge mit Umsteigen etwa in Amsterdam umbuchen, da es keine Direktverbindungen zwischen Hamburg und Toulouse gibt. Germania hatte am Montag wegen finanzieller Engpässe Insolvenz angemeldet. Den Auftrag für den Werksverkehr will Airbus nun neu ausschreiben./stw/elm/fba

