Gerade erst verabschiedete sich Börsenguru Bill Gross in den Ruhestand. Prominente Fondsgründer wie er versprachen hohe Renditen, doch die Ergebnisse sind oft mau. Nur wenige Promis überzeugen - und es gibt Alternativen.

Warren Buffett, milliardenschwerer Investor, gilt für Börsenprofis als Maß aller Dinge. Dank des Erfolgs seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat er eine weltweite Fangemeinde. Solch einen Promi-Bonus wollen auch andere nutzen, um mit Investmentfonds bei Privatanlegern Geld einzusammeln. In Deutschland tun dies beispielsweise "Mr. Dax" Dirk Müller und der Börsenprofessor Max Otte. Beide sind vor allem durch Fernsehauftritte und Bücher bekannt geworden.

Sowohl für die prominenten Gründer als für die Anleger ist dieses Vermarktungskonzept riskant. Die Börsenprofis riskieren ihren guten Ruf, wenn es schief geht. Jüngstes Beispiel ist der Abgang des ehemaligen Star-Fondsmanagers Bill Gross bei Janus Henderson. Die Anleger müssen darauf vertrauen, dass die Expertise des Börsengurus dem Fonds tatsächlich Mehrwert verschafft.

Viele Anleger erwarten, dass die Prominenten ein goldenes Händchen beim Investieren an der Börse haben. Das wissen die beteiligten Fondsgesellschaften und werben entsprechend offensiv mit den großen Namen. Dabei gerät das Konzept des Fonds häufig in den Hintergrund. Oft ist nicht klar, welchen Vorteil diese Portfolios gegenüber den Tausenden von Fonds bieten, die bereits am Markt sind.

Die WirtschaftsWoche hat sich daher die Promi-Fonds genauer angeschaut. Halten Sie tatsächlich, was sie versprechen? Die einen werben damit, besser als der Markt zu sein. Das sind in der Regel Aktienfonds. Die anderen, meist Mischfonds, wollen Krisen an den Finanzmärkten abfedern und dem Anleger stets eine positive Rendite verschaffen. Die Realität sieht meist anders aus wie sechs Beispiele für Promi-Fonds zeigen:

Der Aufgelöste: Vicenda Multi Asset Opportunities

Der Schweizer Vermögensverwalter Felix Zulauf gilt als Pessimist, bei dem das Börsenglas meist halb leer ist. Er managt er vor allem Gelder von vermögenden Kunden. Zulauf sitzt unter anderem im Verwaltungsrat der von ihm gegründeten Vicenda Asset Management in Zug. Vicenda legte 2014 einen Mischfonds in Deutschland auf, der in Aktien, Anleihen und Rohstoffen investieren sollte. Felix Zulauf und sein Sohn Roman bestimmten die Anlagestrategie.

Zulaufs Expertise als international bekannter Börsenexperte sollte dem Fonds Vicenda Multi Asset Opportunities Rückenwind geben. Das Ziel war, unabhängig von Konjunkturzyklen, positive Erträge zu erwirtschaften. Tatsächlich entwickelte sich der Fonds zu einem Flop. Zu wenig Anleger wollten investieren. Bereits Ende Februar 2017 war Schluss. Die Fondsgesellschaft Universal Investment wies bei Auflösung ein Fondsvermögen von nur noch 645.548 Euro aus.

Die Anteile, die der Fonds bei dessen Auflage für 92,26 Euro ausgegeben hatte waren nur noch 87,87 Euro wert. Das ist ein Minus von 4,8 Prozent. Universal Investment begründete das Aus für den Zulauf-Fonds mit dem geringen Volumen des Fonds und den dadurch überproportional hohen Transaktionskosten.

Der Abgestürzte: Janus Global Unconstrained Bond

Als Bill Gross, 74, noch Pimco, den größten Anleiheinvestor der Welt, lenkte, war er so etwas wie der König der Zinsmärkte. Er hatte die Folgen fauler Immobilienkredite in den USA frühzeitig erkannt bevor die Börsen 2008 in die Finanzkrise stürzten. Als er Pimco - auch wegen nachlassendem Erfolg - verlassen musste und zum Vermögensverwalter Janus wechselte, verließ ihn auch das Glück. Weil er sich an den internationalen Anleihemärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...