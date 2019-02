Mit den Autoloadbalern von Strautmann können Betreiber ihre Kartonageabfälle direkt in der Produktion wirtschaftlich entsorgen. J.G. Weisser Söhne ist ein weltweit agierender Systemlieferant der Automobilindustrie. Namhafte Automobilhersteller vertrauen auf das Know-how des Sondermaschinenbauers aus dem Schwarzwald. Jährlich werden hier 50 t Kartonage entsorgt. Im Lager und in der Montage wurde jeweils ein Autoloadbaler von Strautmann aufgestellt. Mit insgesamt 18 Sammelwagen die an den Entsorgungsstationen der Produktion, des Lagers und des Bürogebäude aufgestellt sind, wird nun wirtschaftlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...